Nathan Duponcheel, le meurtrier d’Alfred Gadenne, purge sa peine à la prison de Leuze: «Il n’est pas question de liberté conditionnelle ni de bracelet électronique»

Cinq ans et demi après sa tragique disparition, dans d’atroces circonstances, l’aura d’Alfred Gadenne plane toujours au-dessus de la Cité des Hurlus. La bonhomie et le sourire de l’ancien bourgmestre en avaient fait un homme politique à part, qui a laissé un grand vide auprès de ses proches et de toute une population. Aujourd’hui, sa statue trône sur la Grand-Place, et sa veuve Agnès aime évoquer sa mémoire avec tendresse, comme lorsqu’elle prend part aux festivités du club de jogging de Luingne.

La statue de l’ancien bourgmestre à Mouscron. - C.W.

Dimanche, le JCL organise la 5e « marche Alfred Gadenne ». Un événement « souvenir » qui rassemble des centaines de promeneurs. Souvent, le nom de Nathan Duponcheel, son meurtrier, revient lui aussi dans les conversations. Sans trop savoir ce qu’il advient du jeune homme depuis sa condamnation à 20 ans de prison, en septembre 2019.