Guerre en Ukraine: la Lituanie estime que Moscou a les moyens de poursuivre la guerre pendant 2 ans

« La Russie a accumulé des armes et des équipements pendant les longues années de la guerre froide », a déclaré à la presse le chef du renseignement militaire, Elegijus Paulavicius.

« Le mécontentement à l’égard de la politique du régime prend actuellement une forme passive : la plupart du temps, on évite la mobilisation, on se plaint des mauvais approvisionnements et du désarroi au sein de l’armée », indique le document.

Il évoque également la possibilité que les revers sur le champ de bataille, une mobilisation accrue et une détérioration soudaine de la situation économique « puissent avoir des conséquences négatives sur la stabilité du régime ».