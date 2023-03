«J’ai entendu un drôle de bruit...»: Gaylor, 34 ans, ne s’attendait pas à retrouver sa voiture dans cet état en sortant de la pizzeria à Anderlues

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Gaylor Casters est passé lundi soir à la pizzeria Punto Pizza, rue Albert 1er à Anderlues. Il s’est garé devant un night shop, le temps d’aller manger une pizza chez son ami. Vers 20h15, l’Anderlusien est revenu vers sa voiture. Il est monté, et a essayé de démarrer. « J’ai entendu un drôle de bruit. » De là, Gaylor est sorti de sa Nissan, et a remarqué qu’il n’avait plus de pare-chocs… Il a immédiatement éteint son véhicule, et a téléphoné à la police. Il devait resonner le lendemain matin pour prendre un rendez-vous afin de déposer plainte.