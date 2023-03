EDITO - Grève: où va l’argent de nos impôts?

Mais derrière ces sensibilités différentes, se cache en réalité un enjeu crucial pour l’avenir de notre pays. Passons sur les perturbations suscitées par cette énième grève des services et n’essayons même pas de calculer le rapport entre les nuisances et les bénéfices d’une telle action. C’est impossible.

Par contre, cette nouvelle semaine d’actions nous oblige à prendre un peu de hauteur. Que les services publics soient dans de nombreux cas victimes de sous-investissement ou d’un manque de moyens cruel est incontestable. Il suffit de voir l’état de délabrement de nos bâtiments et de l’appareil judiciaires, de la pénurie de personnel dans les forces de police, les soins de santé… pour prendre la mesure du problème. Ce qui pose question, c’est le rapport entre la grande misère budgétaire de nos services publics et le poids de la pression fiscale qui pèse sur les Belges, notamment sur le travail, parmi les plus élevée dans le monde.