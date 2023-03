Evaluation des enseignants: la ministre Caroline Désir adresse une nouvelle mouture aux syndicats

Source de tensions depuis des mois entre le gouvernement et les syndicats, le projet ouvre notamment la possibilité de licencier, à l’issue d’une longue procédure et d’un programme de formations, les enseignants qui feraient toujours preuve de carences manifestes.

« Cette réforme comporte un premier volet de soutien et développement des compétences que nous soutenons pleinement, et un second sur le mécanisme d’évaluation qui peut conduire à un licenciement », rappelle Adrien Rosman, du Setca-SEL.