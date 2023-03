Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Chaque matin, quand j’ouvre mes yeux, est une victoire. Et chaque soir, quand j’arrive a trouver le sommeil, est un soulagement d’avoir survécu à cette journée. Chaque jour est un combat à mener. J’étais prête a affronter un tas de choses dans la vie mais pas celles-là. Aujourd’hui j’ai 28 ans, je vis avec un coeur qui saigne. Un coeur qui a mal, qui se demande quand est-ce qu’ils vont revenir ? Aujourd’hui j’ai 28 ans, le seul cadeau que je demande c’est une justice. »

Ses 28 ans, Marianna a les fêtés ce 6 mars. Pour la première fois sans son papa Salvatore. Ce dernier était très proche de sa soeur Michelina et de son beau-frère Mario Cascarano. À respectivement 56, 54 et 56 ans, ils restent unis à jamais dans la mort par le fait atroce d’un drame qui n’aurait jamais dû se produire et qui a tué six personnes.