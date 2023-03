Tour & Taxis poursuit sa métamorphose avec l’inauguration d’un vaste étang au coeur du site

L’événement a été mis à profit par les différents mandataires publics pour mettre en avant la reconversion bien avancée du site. De l’aveu du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), celui-ci est devenu en quelques années une nouvelle vitrine pour la Région-ville grâce à la collaboration entre acteurs publics et privé.

Dans le contexte des réalisations en cours et à venir de logements sur le site, Rudi Vervoort a notamment déclaré que la Région continuerait à solliciter le secteur privé afin de «répondre aux besoins, mais aussi aux enjeux de la hausse des prix de l’immobilier». «Le logement abordable est notre priorité», a-t-il souligné. « La rénovation qualitative du site est un point positif pour notre région. »

Les étangs nouvellement créés se composent de trois niveaux reliés par des chutes d'eau ondulantes. Ils créent une oasis de calme dans le parc de Tour & Taxis, le plus grand parc urbain aménagé dans la zone centrale de Bruxelles au cours du siècle dernier. Le paysagiste parisien Michel Desvigne a fourni le concept initial qui a transformé le tracé de l'ancien réseau ferroviaire en une vallée verte. Le Bureau Bas Smets, basé à Bruxelles, a été chargé du développement ultérieur du parc de 9 hectares et de la conception de la nouvelle pièce d'eau.

« Ici, Good Move est déjà là »

« On a beaucoup parlé de Good Move ces derniers mois. On veut utiliser la mobilité comme un levier pour la qualité de vie dans la ville. Ici, Good Move est déjà là, dans la manière dont la gare maritime et son quartier ont été repensés. Ces aspects sont devenus un argument principal pour les riverains qui viennent vivre dans le quartier. C’est donc une vraie réussite », se réjouit Bart Dhont, échevin bruxellois de la Mobilité.