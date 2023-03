La Foire du Livre 2023 s’étend dans un parcours à Tour & Taxis: «On veut créer un nouvel élan dans le monde du livre»

Plus grande, plus spacieuse et plus libre, la Foire du Livre de Bruxelles revient après trois ans d’absence à Tour & Taxis. « On a vu les choses en grand pour cette nouvelle édition », promet le président Tanguy Roosen. Pour sa 52e édition, l’événement fera dialoguer diversité et imaginaire à travers deux thématiques : « Les horizons du livre » et « Osons l’imaginaire ». Pandémie, essor des technologies… « Les dystopies d’hier sont les sujets des documentaires d’aujourd’hui. Nous avons voulu prendre acte du succès qu’elles rencontraient dans tous les genres littéraires », explique Elisabeth Kovacs, responsable de la programmation littérature et essais.

Du 30 mars au 2 avril, plus de 300 exposants dont 140 Belges, plus de 200 rencontres-débats « dans une ambiance intimiste de café-théâtre » et 1.200 auteurs mettront en lumière la diversité du secteur (écriture, roman noir, manga, science-fiction…). Pierre Bordage, « l’un des pères de la science-fiction francophone » et « la franc-tireuse américaine qui ne mâche pas ses mots » Lionel Shriver sont les invités d’honneur. La Foire met aussi sous les projecteurs huit régions et territoires de France avec 88 éditeurs.

Nouveautés Cette année, l’événement s’étend sur près de 4.000 m2 en investissant aussi la Gare maritime et la Maison de la Poste. « Trois ans d’absence, ça fait long. On a dû apprendre à se réinventer. On a apporté une attention nouvelle pour agrandir et créer un parcours d’une heure et demie pour permettre au public de déambuler », présente Gregrory Laurent, commissaire général.

Séances de dédicaces, activités (murder party, escape room, concours…), expositions, ateliers permettront de plonger dans l’univers où les pages font appel à la réflexion et l’imaginaire. « On veut créer un nouvel élan dans le monde du livre, être en connexion avec le monde littéraire entier car tout à coup Bruxelles rayonne. On propose un mode intéressant et expérimental », ajoute Gregory Laurent. La Foire, c’est aussi un lieu de débats avec une réflexion sur la démocratie, la crise économique, la guerre en Ukraine, l’alimentation, la santé mais aussi sur le secteur de l’édition avec la question du livre d’occasion. Cinq prix seront décernés pour saluer l’écriture.