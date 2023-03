Perquisitions, saisies, auditions: pourquoi le Parlement wallon était en état de siège ce jeudi, «tout doit être mis au clair dans la plus grande transparence»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une petite vingtaine de perquisitions ont été menées ce jeudi en Wallonie, à Bruxelles et même dans le sud de la France dans le cadre de l’enquête relative au fonctionnement du greffe du parlement wallon, notamment en matière de marchés publics. Du matériel informatique ainsi que des dossiers ont été emportés. Différents intervenants ont également été auditionnés, entre autres à titre de témoins. Les perquisitions ont débuté très tôt le matin.

La juge d’instruction et les membres de la Police Judiciaire Fédérale de Namur, assistés de collègues de Bruxelles et de Liège, ainsi que de représentants d’autres entités de la Direction générale de la Police Judiciaire, dont l’Office Central de Répression de la Corruption et la Federal Computer Unit en charge de la lutte contre la criminalité informatique sont en charge de ces perquisitions qui étaient toujours en cours jeudi en fin d’après-midi.