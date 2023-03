Colruyt: la bonne nouvelle a été annoncée aux employés ce jeudi, on parle de 14 magasins!

L’information a été confirmée par la porte-parole du groupe Hanne Poppe. Colruyt plaide aussi pour une simplification des commissions paritaires dans le secteur. OKay Compact compte 14 magasins en Belgique. Ils sont actuellement couverts par la commission paritaire (CP) 201 mais passeront bientôt dans la CP 202. Celle-ci prévoit des salaires plus élevés et de meilleures primes pour le travail matinal, tardif et durant le week-end. L’inverse se produit chez Delhaize : 128 magasins intégrés relèveront de la CP 201 à l’avenir s’ils sont franchisés.

L'annonce de Colruyt n'est pas une réponse à la stratégie de Delhaize mais est liée à la croissance d'OKay Compact. Le quinzième magasin de la chaîne ouvrira bientôt ses portes et la stratégie du groupe a toujours été de lancer une nouvelle formule retail avant de la transférer dans la CP 202. « C'était la même chose pour OKay il y a vingt ans et pour Bio Planet il y a dix ans », explique le groupe.

Colruyt appelle également à simplifier les commissions paritaires dans le secteur du commerce de détail. « En ce moment il n’y en a pas moins de cinq, par exemple pour les hypermarchés, pour le non-alimentaire… », explique la porte-parole. Une simplification pourrait « empêcher une concurrence déloyale entre les détaillants, ce qui profiterait à la fois aux entreprises et aux employés ».