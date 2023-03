Joe Biden réaffirme au président finlandais son soutien à l’entrée dans l’Otan

Sauli Niinistö, en visite à Washington, s’est également entretenu avec des sénateurs américains et le conseiller de la Maison Blanche à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Plus tôt cette semaine, il s’était aussi rendu à Seattle et en Californie.

Joe Biden, qui a rejoint la réunion organisée avec Jake Sullivan, a réitéré le « ferme soutien » américain à une « accession rapide de la Finlande à l’Otan », selon Olivia Dalton, une porte-parole de la Maison Blanche.