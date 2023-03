À Montignies-sur-Sambre, Nathalie, Christelle et Jonathan, un trio familial, relancent «Madame Frites»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En octobre dernier, dos au mur, Tina Dell’Aria jetait l’éponge. La crise sanitaire liée au Covid, la flambée des coûts énergétiques, l’envolée des prix des matières premières avaient eu raison de son enthousiasme et de la santé financière de l’établissement de la rue François Reconnu, qu’elle tenait depuis une dizaine d’années. « Les frais sont devenus trop lourds. Plus je travaille, plus je m’enfonce. Je dois arrêter les dégâts », nous confiait-elle à l’époque.

Des clients occasionnels

Cinq mois plus tard, la friterie de quartier renaît de ses cendres.