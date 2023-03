Indian Wells: Ysaline Bonaventure éliminée dès le premier tour

Ysaline Bonaventure a été éliminée jeudi au premier tour du tournoi de tennis d’Indian Wells, le premier des WTA 1000 de la tournée américaine, disputé sur surface dure et doté de 8,8 millions de dollars.

La Stavelotaine, 28 ans et 84e mondiale, a été battue en deux sets 6-2, 6-2 et 1 heure et 9 minutes de jeu par la Russe Varvara Gracheva, 22 ans et 66e mondiale.