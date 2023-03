Tennis – WTA Indian Wells: Ysaline Bonaventure éliminée au premier tour

La Stavelotaine, 28 ans et 84e mondiale, a été battue en deux sets 6-2, 6-2 et 1 heure et 9 minutes de jeu par la Russe Varvara Gracheva, 22 ans et 66e mondiale.

Ysaline Bonaventure avait dû s’extirper des qualifications pour se hisser dans le tableau final en Californie.