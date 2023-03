Union Saint-Gilloise: des buts mais aussi des regrets en Europa League

De retour dans cette petite mais chaleureuse enceinte d’An der Alten Förtserei six mois et un jour après ses débuts européens tonitruants en Europa League (victoire 0-1), l’Union saint-gilloise a de nouveau écrit en lettres d’or une page remarquable de son histoire récente, jeudi à Berlin. Bien qu’ayant arraché un partage spectaculaire (3-3), riche en buts (6) et en rebondissements pour lequel ils auraient signé des deux mains, ses joueurs étaient toutefois partagés entre fierté et déception légitimes au moment d’envisager leur retour au pays pour préparer un déplacement plus court mais tout aussi délicat, dimanche, à Genk. « Quand tu marques à trois reprises à l’extérieur et que tu ne gagnes pas, certainement en prenant un dernier but aussi tardif, c’est assez frustrant », reconnaissait Karel Geraerts après coup. « Malgré tout, le score est correct et on a prouvé qu’on pouvait bousculer cette équipe issue d’un championnat européen du top. C’est pour vivre ce genre de soirées magiques qu’on devient coach, que les joueurs se battent chaque semaine. Si on fait un gros match jeudi prochain, les chances des deux équipes sont de 50-50. »