«La meilleure friterie»: «Il est chaud comme une baraque à frites», anecdotes et éclats de rire ont marqué la première journée de dégustations en région liégeoise (vidéos) Maria Del Rio a démarré sa recherche de la meilleure friterie du royaume, avec un quatuor de jurés qui vont déguster notre spécialité nationale à toutes les sauces. Les dégustations en région liégeoise ont débuté dans la bonne humeur ce jeudi !

Chaque jeudi à 19h50, « La meilleure friterie » nous fera voyager dans le pays pour trouver, comme son nom l’indique, le meilleur frituriste en Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, chaque semaine, deux frituristes d’une même province seront en compétition. Pour les départager, un jury d’experts, et pas n’importe lesquels : David Antoine (qui avait envoyé il y a quelques années un cornet de frites dans l’espace), Arnaud Delvenne (finaliste belge de la dernière saison de « Top chef ») et les époux de forains Fabienne et Patrick Decorte (spécialistes de la frite sur les champs de foire depuis quatre générations).

Mais ce jury professionnel ne sera pas le seul à avoir voix au chapitre. Sa décision pourra être chamboulée par la présence d’un deuxième jury, composé de quinze fans de frites, experts en la matière, qui voyageront à bord d’un bus.

« Les frites, ce n’est que du bonheur » Et pour la première semaine de compétition, c’est à Liège que la dégustation de frites a démarré. Le jury a pu tester les frites de la friterie des Hauts-Champs à Liège et celles de Chez les Garçons à Blegny-Mine. C’est dans cette dernière friterie que les jurés ont pu faire la rencontre de Steve et George, deux forains, qui étaient très en forme !

Alors que les deux hommes, en couple depuis sept ans, étaient occupés à présenter leurs spécialités, Patrick De Corte, juré, a été étonné par un détail : le peu de vêtements que portait Steve, alors que tous les autres étaient bien emmitouflés dans des vestes d’hiver. « Je voulais quand même te demander… t’as pas froid ? », a-t-il déclaré. Et la réponse fut des plus étonnantes : « Si si, très froid », a rétorqué Steve. Cela a beaucoup amusé le jury. « Il est chaud comme une baraque à frites ! », a alors ajouté son compagnon avec humour.