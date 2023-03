Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise frustrés à Berlin: «On avait tout en main pour gagner»

C’est un mélange de sentiments qui envahissaient les joueurs saint-gillois au terme de la rencontre. « Il y avant tout de la fierté d’avoir pu proposer cette prestation aujourd’hui, au niveau du défi physique, de l’organisation ou encore de la reconversion. Autant de caractéristiques qui font partie de notre jeu. Mais il y a aussi de la frustration car on avait tout en main pour gagner. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’on jouait contre une très bonne équipe, troisième en Bundesliga », reconnaissait Anthony Moris, le portier saint-gillois auteur de plusieurs parades de grande classe, mais qui s’est aussi retourné à trois reprises. « Cela fait partie du jeu. Sur le premier but, le coup franc passe à travers le mur. Sur le second, je repousse le penalty dans les pieds de l’attaquant. Et sur le troisième, le ballon est dévié. »

Les Unionistes, eux, auront fait preuve d’une insolente efficacité en contre-attaque, marquant sur trois de leurs quatre tirs cadrés. « Je me suis régalé depuis mon but. Même si c’était loin, j’ai tout vu car j’avais mis mes lentilles », sourit encore le gardien. « Plus sérieusement, c’était le plan, de repartir vite car on savait qu’ils n’étaient pas les plus rapides derrière, et qu’avec la vitesse de Boniface et Vertessen, il était possible de faire quelque chose. »