Actions de protestation dans les services publics: début de la grève sur le rail, les transports publics perturbés ce vendredi 10 mars

Le réseau ferroviaire va ainsi être à l’arrêt dans la plus grande partie des provinces de Namur et de Luxembourg, mais aussi sur toute une partie du Brabant wallon (Ottignies) ainsi qu’entre Liège et Huy, a déjà averti la SNCB.

De son côté, la Stib a annoncé qu’elle concentrera ses efforts afin d’offrir une desserte sur les lignes principales et une couverture géographique la plus étendue possible. La capacité du réseau sera toutefois limitée, les fréquences seront réduites et certaines lignes ne pourront pas être desservies.