Héron obtient plus de 600.000 euros de subsides pour les travaux de rénovation énergétique de la salle Plein Vent

Ceux-ci consisteront en l’isolation de l’enveloppe extérieure de l’ensemble du bâtiment (toitures, façades, porte de garage, plancher sur caves), le remplacement des luminaires actuels par du LED haute performance et le placement de panneaux photovoltaïques.

Ce subside, à hauteur de 607.683 euros, a été obtenu dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie et permettra de financer 80 % du montant total des travaux.

Économies considérables

Sont également placés à l’agenda l’installation d’une pompe à chaleur, d’une ventilation double flux avec récupération de chaleur et d’un système de compteurs permanents permettant de repérer rapidement les dérives et réaliser un suivi précis des consommations énergétiques (eau et électricité).