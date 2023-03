Conference League: sous le déluge, La Gantoise et Istanbul Basaksehir se quittent dos à dos (1-1, vidéos)

A Gand, Hein Vanhaezebrouck a préféré Davy Roef et Malick Fofana à Paul Nardi et à Matisse Samoise. Il n’y avait pas d’absent dans la sélection stambouliote, même Mesut Özil était du voyage, mais Emre Belözoğlu ne l’a pas titularisé contrairement à Adnan Januzaj. Après un début musclé de Basaksehir, La Gantoise a porté une première fois le danger du côté de Volkan Babacan, mais la reprise acrobatique d’Orban est passée au-dessus (5e). Par contre, sur un centre de Serdar Gürler, Stefano Okaka a dévié le ballon de la tête (16e, 0-1).

Après ce but, les Buffalos ont repris l’initiative et sur un superbe service dans la surface d’Alessio Castro-Montes, Babacan a éprouvé beaucoup de peine à écarter le danger (22e). Ce fut encore le cas sur l’égalisation lorsque le gardien a mal dégagé un tir de Hugo Cuypers et qu’Orban a plongé pour mettre le ballon au fond (35e, 1-1). Avant la mi-temps, Gand a multiplié les actions dans la surface adverse, mais isolé par Orban, Hyeon-seok Hong n’a pas poussé le ballon dans le but vide (45e+2e).