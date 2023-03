Devenez conducteur de triporteur à Waremme!

Ces ballades s’adressent aux pensionnaires de maison de repos, à des jeunes porteurs de handicap, mais aussi au grand public. À la tête de ce projet, Pierre Binet reçoit de nombreuses demandes et est désormais à la recherche de bénévoles, afin de l’aider dans cette activité. « En effet, je suis pensionné, mais j’ai d’autres occupations et je ne sais malheureusement pas toujours me libérer afin de prendre les gens en balade. Je suis donc à la recherche d’autres personnes qui pourraient m’aider. », nous explique-t-il. « C’est un projet que j’essaye vraiment de développer et pour cela, il serait idéal de pouvoir créer une équipe de personnes motivées, qui peuvent donner un peu de leur temps. »

Peu importe votre profil, Pierre Binet vous accueillera avec plaisir, comme il nous l’explique. « Tout ce qu’il faut, c’est avoir un peu de disponibilité, de la bonne volonté et de la bienveillance. Les candidats qui sont intéressés peuvent me contacter et je les rencontrerais. S’ils veulent tester le triporteur, ils peuvent m’envoyer un message et on s’arrangera pour qu’il puisse tester cet engin. »