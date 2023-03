Triple alerte sur la Belgique: conditions glissantes, vent, pluie qui se transformera en neige... une météo noire ce vendredi!

- Pluie, du vendredi 5h à vendredi 22h: Un noyau dépressionnaire assez actif traversera aujourd'hui notre pays. Les pluies se produiront d'abord sous forme d'averses avant de devenir plus continues. Sur une période de 24h, les cumuls pourront encore atteindre 20 à 25 l/m². Un temps plus sec reviendra sur l'ouest du pays en fin de journée, puis sur l'est la nuit prochaine.