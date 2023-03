Américains tués au Mexique: le cartel accusé des faits se serait excusé dans une lettre

Plusieurs médias mexicains ont publié jeudi une lettre attribuée au Cartel du Golfe, dans lequel cette organisation affirme «réprouver énergiquement» les faits, «présente ses excuses», et avoir décidé de livrer les auteurs aux autorités.

Les quatre Américains avaient traversé la frontière au volant d’un minivan blanc immatriculé en Caroline du Nord avant d’être visés par des tirs, puis enlevés par des hommes armés dans la ville frontière de Matamoros. Les autorités mexicaines ont rapidement évoqué l’hypothèse d’un «malentendu».

Sur les quatre Américains enlevés, deux sont morts et deux ont été retrouvés plus tard, l’un blessé par balle et l’autre indemne, dans la périphérie de Matamoros. Une passante mexicaine a également été tuée dans l’échange de coups de feu.