Un New-Yorkais accusé de meurtre à tort par la police sort après 18 ans de prison: «J’ai attendu longtemps»

Lors d’une audience devant un tribunal new-yorkais à laquelle la télévision ABC a assisté, M. Thomas a dit qu’il pardonnait les enquêteurs, une témoin à charge, les procureurs et qu’il remerciait le juge qui l’a disculpé.

Cette témoin avait donc désigné Sheldon Thomas sur la base d’une photo d’un autre Sheldon Thomas que des policiers avaient volontairement et frauduleusement sortie de leur base de données.

«L’accusé fut interpellé grâce à une témoin qui avait identifié quelqu’un d’autre (sur une photo) portant le même nom, une erreur ensuite dissimulée et justifiée dans les actes de procédure», a écrit M. Gonzalez.

Sheldon Thomas est sorti en homme libre après qu’un juge de l’Etat de New York a approuvé la requête du parquet local pour annuler la condamnation.

C’est sur la foi de cette identification biaisée par la police que M. Thomas fut arrêté chez lui et par la suite désigné, à tort donc, par cette même témoin. A l’issue de cette séance d’identification censée être non biaisée, Sheldon Thomas fut déclaré coupable de meurtre et condamné à au moins 25 ans d’emprisonnement.