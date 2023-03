Actions de protestation dans les services publics: une journée de grève pour ponctuer une semaine d’actions syndicales

«Une société ne peut exister sans services publics. Mais ceux-ci sont confrontés à une pression croissante», déplorent les syndicats dans le flyer qu’ils ont rédigé en front commun. «En raison du manque d’investissements et de la pénurie de personnel dans presque tous les services, il est de plus en plus difficile de continuer à fournir des services de qualité. Bien que les fonctionnaires fassent de leur mieux jour et nuit».