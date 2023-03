Grève nationale ce vendredi: du retard dans la distribution de courrier, la Stib et la SNCB fortement dérangées, le point sur les perturbations de la journée

À 6h00, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l’Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent. Toutes les autres lignes de la Stib ne sont pas exploitées. À la SNCB, un service alternatif a été mis en place. Un train IC sur deux et un train S et L sur trois roulent.

La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas.

Peu de trains circulent dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d’Ottignies, entre autres, n’est pas desservie) et entre Liège et Huy, précise la SNCB. De très nombreuses lignes des TEC sont également affectées en Wallonie.

Une grève nationale des services publics paralyse une grosse partie du pays ce vendredi 10 mars. Les transports en commun, train en tête, sont très touchés et bien des travailleurs du privé ne pourront pas se rendre sur leur lieu de travail sinon en voiture. Ou ils opteront pour le télétravail pour les métiers qui s’y prêtent. Cette grève, soutenue par le front commun (CGSP, CSC et CGSLB) est le point d’orgue d’une semaine d’actions menées sur tout le pays dans différents secteurs. Aucun embarras de circulation particulier n’est à signaler vendredi, malgré le mouvement de grève qui perturbe fortement les transports en commun, rapportent le centre Perex et le centre flamand du trafic. L’impact des mouvements de grève sur le trafic automobile est en nette diminution depuis quelques années déjà, relève le centre flamand du trafic. L’heure de pointe de ce vendredi a même été l’une des plus fluides de la semaine. Comme prévu, Brussels Airport n’est pas affecté par les actions de grève organisées dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique, confirme un porte-parole vendredi. Brussels Airport conseille toutefois aux voyageurs se rendant à l’aéroport en transports en commun de vérifier attentivement les horaires des trains et des bus. Si l’impact de la grève dans les services publics sur la distribution du courrier reste limité, le mouvement est mieux suivi dans les centres de tri, a annoncé vendredi Veerle Van Mierlo, porte-parole de bpost. En conséquence, certains courriers ne parviendront pas aux facteurs et ne pourront donc pas être délivrés à leurs destinataires vendredi. En Wallonie, 20% des tournées postales ne sont pas assurées, contre 5% en Flandre, a précisé la porte-parole. La distribution des journaux, qui ne passe pas par les centres de tri, est moins impactée: en Wallonie seuls 5% des journaux ne sont pas distribués, pour à peine 2% en Flandre. Les régions de Liège, Luxembourg, Gand et Hasselt sont les plus touchées par la grève. Selon Mme Van Mierlo, une vaste majorité des facteurs souhaite travailler, mais en raison du manque de personnel dans les centres de tri, une partie du courrier n’arrive pas aux centres de distribution. «Des retards sont donc possibles», a déclaré la porte-parole. Bpost donne la priorité aux colis, aux journaux et aux recommandés. Le courrier non distribué vendredi le sera lundi. «Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les perturbations. Nous déploierons du personnel et des ressources ce week-end encore pour tenter de résorber le retard», conclut Mme Van Mierlo. Un front commun des syndicats Les syndicats, qui agissent partiellement en front commun, dénoncent le sous-financement, le manque de personnel et la trop faible attractivité des conditions de travail dans la fonction publique. Au terme d’une semaine d’actions menées en front commun syndical, la CGSP organise une grève générale dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique ce vendredi. La CSC et le SLFP n’ont pas appelé à la grève générale, mais leurs affiliés se joindront au mouvement dans de nombreux secteurs. « Une société ne peut exister sans services publics. Mais ceux-ci sont confrontés à une pression croissante », déplorent les syndicats dans le flyer qu’ils ont rédigé en front commun. « En raison du manque d’investissements et de la pénurie de personnel dans presque tous les services, il est de plus en plus difficile de continuer à fournir des services de qualité. Bien que les fonctionnaires fassent de leur mieux jour et nuit ». La grève nationale décrétée par la CGSP a débuté jeudi à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard. Dans plusieurs secteurs dont les transports en commun, des préavis de grève ont en outre été déposés en front commun. De nombreuses perturbations sont attendues. Sur le rail, l’offre de trains sera limitée dès jeudi soir. Le planificateur de voyage de la SNCB en tiendra compte mais les navetteurs ont intérêt à le mettre à jour régulièrement. Les réseaux Tec, Stib et De Lijn fonctionneront également au ralenti. La grève affectera aussi les administrations locales, régionales, communautaires et fédérales, certaines écoles, des crèches, les services de propreté ou encore les prisons. De nouvelles perturbations sont aussi à prévoir chez bpost. Les travailleurs de la RTBF feront grève également, sans impact sur la diffusion des programmes. Les perturbations de la journée Trains. La grève est très suivie. On parle d’une adhésion de 60 % des cheminots. La SNCB tente de mettre sur pied un plan de transport alternatif avec les non-grévistes mais cela bloque en certains endroits. « La cabine de signalisation de Namur, lieu stratégique, est fermée ». « Cela veut dire que les trains ne rouleront pas en province de Namur, en province de Luxembourg et sur une partie du Brabant wallon ». Bus en Wallonie. « Très peu de bus rouleront, et comme d’habitude, les TEC de Liège et de Charleroi seront les plus impactés », annonçait Dona Balbo, secrétaire fédérale CGSP-TBM ce jeudi. « Seules les lignes privées rouleront (aucun piquet ne les bloquera). La province de Luxembourg sera épargnée puisque là, ce ne sont quasi que des lignes privées qui roulent ». Stib (métro et tram). « Le mouvement sera très bien suivi à Bruxelles aussi », annonçait encore Dona Balbo. La Stib annoncera sur son site quelles lignes de métros sont assurées tout de même. Écoles. Les enseignants qui veulent se mettre en grève sont couverts par leur syndicat (ceux affiliés à la CSC et à la CGSP du moins). « Dans le primaire, il ne devrait pas y avoir trop de profs absents mais bien dans le secondaire », indiquait Joseph Thonon, président de la CGSP Enseignement. « Les écoles accueilleront les élèves mais il risque d’y avoir beaucoup d’heures de fourche ». Administrations. On annonce des fermetures dans toutes les administrations fédérales, régionales, provinciales, communales, « surtout dans les grosses villes ». À Namur, un gros rassemblement des fonctionnaires est prévu à 11 h devant l’hôtel de ville, suivi d’un cortège avec fumigènes au parlement wallon et à l’Elysette. Aucun téléphoniste ne répondra au numéro vert de la Région wallonne. Autres. De nombreuses crèches communales sont fermées (Ans notamment), de même que plusieurs recyparcs. Les éboueurs devraient aussi se croiser les bras. Un piquet est prévu devant la RTBF. Prisons et hôpitaux publics fonctionnent au ralenti.