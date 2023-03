Le renseignement américain craint l’espionnage chinois via les grues dans les ports

L’expert en renseignement Kenneth Lasoen reste cependant nuancé dans le quotidien, mais met bien en garde contre l’influence croissante de la Chine dans les ports belges.

Le gouvernement américain s’inquiète des grues de l’entreprise chinoise ZPMC dans les ports américains, selon The Wall Street Journal. Des sources au sein du Pentagone évoquent même des chevaux de Troie géants: les senseurs dotés de hautes technologies dans les grues pourraient déterminer l’origine et la destination des conteneurs et transmettre l’information vers Pékin. Ce qui s’avère être des données sensibles, d’autant plus dans les ports qui sont utilisés par l’armée américaine pour envoyer du matériel militaire dans le monde entier. Des cas concrets d’espionnage n’ont toutefois pas encore été avérés.