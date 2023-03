La Wallonie quadruple ses soupes et collations gratuites aux écoliers défavorisés

Dès ce mois de mars, 88 implantations (contre 22 jusqu’ici) vont progressivement bénéficier deux fois par semaine de soupes et de collations équilibrées et gratuites. Plus de 11.000 élèves au total seront concernés.

Pour ce faire, le gouvernement wallon a décidé de quintupler le budget dévolu jusqu’ici à ce projet, qui atteindra ainsi à 2 millions d’euros jusqu’en juin 2024.