L’entraîneur de la Juventus justifie la mise à l’écart de Paul Pogba: «Il était juste de le renvoyer chez lui»

La Juventus s’est imposée par le plus petit des écarts contre Fribourg lors de ce huitième de finale aller de l’Europa League. Angel Di Maria a inscrit le seul but de la rencontre, rencontre manquée par Paul Pogba. En effet, on apprenait ce jeudi matin que le milieu français avait été écarté du groupe pour raisons disciplinaires. La presse italienne rapportait que le Français n’avait pas été convoqué après être arrivé en retard à la convocation.

En fin de rencontre, Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de Pogba et s’est justifié après avoir pris une telle décision. Il explique ainsi au micro de Sky : « L’exclusion de Pogba pour des raisons disciplinaires ? C’est simple, il est arrivé en retard à la convocation hier soir (mercredi), par respect pour le groupe je pense qu’il était juste de le renvoyer chez lui et de le retrouver dans le groupe demain. »