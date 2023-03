Bonne nouvelle chez BNP Paribas Fortis: la banque veut engager 1.500 nouveaux collaborateurs d’ici 2025

L’année dernière, elle avait déjà recruté plus de 500 nouveaux salariés.

« Nous avons recruté plus de 500 ’Positive Bankers’ en 2022, et nous comptons renforcer nos équipes grâce à l’arrivée de 1.500 nouveaux collaborateurs et collaboratrices d’ici 2025 », explique Michael Anseeuw, le CEO de la banque, cité dans un communiqué.