«La meilleure friterie» sur RTL TVI: «Il faut s’attendre à un maximum de belgitude!»

Il faut s’attendre à un maximum de belgitude avec tout le positif que cela comporte. Notre pays est souvent représenté par la qualité de ses frites. L’objectif de ce programme est de mettre en lumière les meilleures friteries des provinces de Liège, du Brabant Wallon, de Namur, de Bruxelles, du Hainaut et du Luxembourg. Nous avons reçu plus de 2000 candidatures. Les équipes de production sont parties à la rencontre de 12 frituristes. Ils en ont retenu deux par province. Chaque semaine, un jury d’experts, composé de David Antoine, Arnaud Delvenne et du couple emblématique de la frite Fabienne et Patrick Decorte, devra juger les deux friteries de la province qui sera mise à l’honneur. Ils vont devoir juger la qualité des frites, la spécialité de la friterie, ainsi que l’accueil au sein de l’établissement. À cela va s’ajouter le vote du « fan-bus » qui sera rempli de 15 véritables amateurs de frites. Leur avis pourra tout faire basculer !

Ce sont trois personnalités différentes et trois façons distinctes de juger. Il y a une très bonne ambiance entre eux. David est fan de frites depuis toujours, il va donner son avis en tant qu’amateur. Arnaud Delvenne est un spécialiste de la cuisine revisitée. Fabienne et Patrick Decorte, qui ne forment qu’un, seront intransigeants sur la véritable qualité de la frite. Ils vont analyser la cuisson de la frite de façon très précise ainsi que d’autres spécificités. Chaque province sera également représentée par un ambassadeur, à savoir un ou une animatrice de la chaîne comme Sabrina Jacobs ou Jean-Michel Zecca.

Comment avez-vous réagi quand la chaîne vous a proposé d’animer ce concours ?

Ça m’a fait rire, évidemment ! Quand on m’a présenté le concept plus en détails, je l’ai trouvé génial. J’ai compris pourquoi il avait sa place sur RTL-TVI, et surtout pourquoi j’allais prendre plaisir à le présenter. Il s’agit d’un programme familial, drôle, bienveillant et proche des gens. Ça colle bien à ma personnalité. Ce qui me plaît le plus, ce n’est pas d’être face à la caméra, mais le plaisir de débarquer face à ces frituristes passionnés. J’ai partagé de très chouettes instants avec eux.

Mangez-vous régulièrement des frites ?

Pas plusieurs fois par semaine ! Quand j’en mange, c’est parce que j’ai envie de me faire plaisir. Pour moi, la frite, c’est un moment de fête. Ça fait toujours du bien au moral quand on ramène une barquette de frites à la maison. Et quand on propose à des enfants d’aller manger à la friterie du coin, ils sont toujours très heureux. C’est l’un des plaisirs gustatifs les plus familiaux qui existent.

Et votre sauce favorite ?

La sauce andalouse, sans hésitation ! J’adore quand ça pique un peu.

Cette année, la pièce du Télévie sera une compilation de sketches, à découvrir au Country Hall de Liège le 8 avril pour deux représentations. À quoi s’attendre ?

On a hâte de retrouver le public. Ce spectacle, c’est un moment de fête pour la bonne cause. Il y a toujours une chouette ambiance quand tous les animateurs de la chaîne se réunissent. On a l’impression d’être en colonie de vacances. Il se passe tout de suite quelque chose entre nous. En coulisses, on échange, on se marre et on stresse ensemble. Et puis sur scène, chacun sort de sa zone de confort et on se surprend les uns les autres. C’est assez magique comme expérience. Cette année, nous allons reprendre les plus grands sketchs de Muriel Robin, Florence Foresti, Gad Elmaleh… Le groupe du Good Morning va aussi chauffer la salle avec la bande de Mister Cover. Ce sera un énorme karaoké avec les 4000 personnes présentes.

Avez-vous d’autres projets dans la comédie ?

J’aimerais mener à bien un projet pour pouvoir retrouver la scène. Le théâtre, c’est mon premier amour. J’ai joué pendant plus de 20 ans au Théâtre Royal des Galeries. Ça me manque énormément. J’espère trouver le temps nécessaire pour le faire. Je suis prête à faire des concessions professionnelles, mais je ne veux pas compromettre ma vie de femme et de ma maman.

Lela, votre marque de cosmétiques, rencontre un joli succès depuis son lancement. Ça vous fait quoi ?