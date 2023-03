Comment l'IA devient plus humaine

À moins que vous n’ayez vécu en véritable ermite depuis novembre de l’année dernière, vous n’avez certainement pas pu passer à côté du programme phénomène ChatGPT. “ChatGPT est une IA qui peut répondre aux questions que vous posez par des articles étonnamment bien rédigés”, explique Sam Desimpel, associé gérant chez Top Tier Access. “Alors que Google vous renvoie à une liste de résultats les plus pertinents, ChatGPT recherche lui-même des informations sur Internet à partir de diverses sources. Le programme les intègre ensuite de manière cohérente dans un essai”. Ce qui donne des résultats particulièrement bien construits et étonnement aboutis. En quelques secondes. “ChatGPT est déjà assez performant pour réussir l'examen d'entrée à l'école de droit de Harvard”, poursuit Sam Desimpel. Un argument qui pousse des investisseurs comme Bill Gates à consacrer pas moins de 10 milliards de dollars avec Microsoft dans OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT.

L'intelligence artificielle, ou IA, ne cesse de faire parler d'elle. Et pour cause, elle connaît un développement retentissant dans le secteur de l’IT comme dans de nombreux autres domaines. Ce n’est donc pas pour rien que des fonds d’investissements privés tentent de mettre le grappin sur les nouveaux projets prometteurs. En 2020, on évoquait ainsi la somme de 75 milliards de dollars investis dans les entreprises d’IA, dont environ 80% rien qu’en Chine et aux Etats-Unis.

Si, dans cette course à la technologie, l’Europe est à la traîne et ferait bien de revoir ses stratégies, elle peut tout de même compter sur certaines initiatives prometteuses.

L’une des entreprises qui a rebattu les cartes à ce niveau se nomme Clare&me. La société allemande a développé une application IA révolutionnaire à l’écoute de vos maux et de votre mal-être. “Si vous vous sentez anxieux ou déprimé, il vous suffit d’appeler Clare&me depuis Whatsapp. L’application vous écoutera, vous posera des questions et essaiera de vous calmer de la manière la plus humaine possible”.

Cette nouvelle conception des technologies modernes a été rendue possible par l’analyse minutieuse du ton, de la vitesse des mots ou encore du volume des paroles manifestées par un être humain lors d’une situation émotionnellement compliquée. “Tout se fait par la répétition et l’imitation. À force d’entendre des personnes déprimées, la machine peut faire la différence entre la joie et la tristesse”, explique Sam Desimpel. “Quant aux questions qu’elle posera et au ton qu’elle emploiera pour répondre, ces derniers sont limités”. La machine n’aura donc plus qu’à faire un choix judicieux parmi cette base de données.

Un processus pas si étonnant lorsque l’on sait que de nombreux emplois modernes usent et abusent déjà de ce genre de réponses appropriées, attendues, mais surtout automatiques. “Il suffit d’évoquer les exemples des discours dans une banque privée, lors d’un conseil psychologique ou encore lors de la défense des droits”.

Des IA dans un corps de businessmen

Les exemples européens d’entreprises d’IA ne s’arrêtent pas là. On pourrait également citer EQT ou encore G-squared, deux entreprises qui ont développé des IA particulièrement douées dans le monde de l’entreprise.

Société suédoise, EQT a ainsi créé sa propre IA en interne, nommée “Motherbrain”. “Cette IA recherche des entreprises qui se développent rapidement dans de nombreuses bases de données et sur internet”, avance Sam Desimpel. “L’IA va notamment analyser si vous publiez beaucoup d’offres d’emploi en ligne ou encore si votre société fait l’objet d’une recherche intensive sur Google”. Des données capitales qui seront alors envoyées à l’équipe d’investissement d’EQT Ventures. “L’IA a tellement pris une place importante dans cette entreprise qu’on envisagerait même de lui réserver une place au sein du comité des investisseurs”.

G-Squared, pour sa part, est un investisseur dans UIPath, une entreprise roumaine à l'origine. L'IA d'UIPath automatise les back-offices des entreprises, remplaçant, entre autres, la saisie manuelle des données comptables et d'autres processus de saisie de données répétitifs auparavant effectués par un humain. UIPath est désormais cotée en bourse.

Autant dire que ces technologies font désormais partie des murs des sociétés citées plus haut et, qu’à l’avenir, les entreprises qui se démarqueront seront celles qui auront massivement investi dans des solutions d’IA particulièrement utiles.