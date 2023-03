«LOL: qui rit, sort!»: François Damiens fera-t-il craquer Virginie Efira? «Autant vous dire que le tendeur est bien tendu!»

Après Audrey Fleurot, Alexandra Lamy, Gérard Jugnot ou Eric et Ramzy, c’est cette fois au tour de Virginie Efira, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, la vidéaste Laura Felpin ainsi que François Damiens, Gad Elmaleh, Jonathan Cohen, Pierre Niney et Paul Mirabel de relever le défi de garder leur sérieux.

« Je trouve le principe du jeu génial ! Mettre que des rigolos dans une boîte et leur demander de ne pas rire, autant vous dire que le tendeur est bien tendu », nous avoue François Damiens. « Et puis, le casting était étonnant. Je les connaissais tous, certains mieux que d’autres. »

S’ils sont amis depuis vingt ans, le comédien et humoriste belge n’avait toutefois encore jamais tourné avec notre autre compatriote, Virginie Efira, qui a plus que jamais le vent en poupe depuis son sacre aux César pour « Revoir Paris », disponible en location sur la plateforme Sooner. « Elle a gentiment présenté les premières caméras cachées », nous rappelle François Damiens. « On se croise pour le boulot et on se voit comme ça sur le côté, mais on n’a encore jamais rien fait ensemble, à part cette émission pour Amazon. Pourtant, ça m’intéresserait. Je le ferais avec plaisir ! Ça va peut-être arriver un jour, on va voir. »

Le premier qui rira…

En attendant, c’est sur Prime Video que nos super-Belges se tiendront la barbichette. Le truc de François pour rester de marbre ? « C’est d’attaquer, monter au filet pour garder l’ascendant », nous glisse-t-il dans l’oreillette. « Mais on s’épuise aussi, et au bout d’un moment, on faiblit. Avec ce jeu, on se rend compte qu’on a énormément de rires : sociaux, de complaisance, de malaise… On ne s’en rend pas compte, mais ce n’est pas si simple de rester stoïque. »

D’autant que cette année, en plus d’inviter des personnalités comme Georges-Alain de « Star Academy » pour déstabiliser les candidats, une nouvelle règle a été ajoutée pour pimenter le jeu : la carte gold, qui permet à son détenteur de s’esclaffer sans s’arrêter pendant cinq minutes.

Lire aussi «LOL: qui rit, sort!»: les salaires complètement fous des participants et de Philippe Lacheau pour 6 heures de tournage, ils vont jusqu’à 7 chiffres!

Reste à voir qui réussira à mettre au tapis le roi des caméras cachées, qui devrait pouvoir contenir son envie de rire. « C’est ce qu’ils ont tous pensé ! » monte au créneau François Damiens. « Mais dans les caméras cachées, on retire les moments où j’éclate. Donc, on ne me voit jamais perdre le contrôle, mais ça ne veut pas dire que je ne ris pas. Et comme j’ai une capacité de concentration relativement limitée… » Ça promet !