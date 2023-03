Attention si vous comptez vous rendre en France ce week-end, plusieurs trains seront supprimés

C’est un week-end noir qui se profile en France. La grève se poursuit à la SNCF, en protestation contre la réforme des retraites et le départ de l’âge légal à 64 ans.

Si le réseau a été très perturbé mercredi et jeudi, il le sera toujours vendredi et ce week-end. La moitié des TGV Inoui et Ouigo sont donc supprimés. 60 % des TER prévus ne circuleront pas non plus. La SNCF invite les voyageurs à « annuler ou reporter leurs déplacements le 10 mars et le week-end ». 25 % des Intercités, 60 % des Thalys et deux tiers des Eurostars rouleront.