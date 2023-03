24 infractions et une arrestation lors d’une opération de contrôles dans les lignes de bus Mouscron-Tournai et Mouscron-Wattrelos-Roubaix

Cette semaine, la zone de police de Mouscron participait à une opération de contrôles des bus des lignes Mouscron-Tournai (1 et 2) et MWR (Mouscron-Wattrelos-Roubaix). Au total, une dizaine de policiers, et autant de contrôleurs TEC et Ilévia, étaient mobilisés. Deux maîtres-chiens de la police fédérale appuyaient ce dispositif.

Durant l’opération, 21 bus (9 MWR et 12 lignes 1 et 2) et 401 usagers ont été contrôlés. Au total, 24 constats d’infractions ont été dressés par les services des transports en commun.