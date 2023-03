Un nouveau visage rejoint RTL-TVI: «J’avais peur de ne pas m’entendre avec les autres»

Comment avez-vous intégré le programme ? J’ai été professeur à l’IHECS pendant une dizaine d’années. Ce sont des anciennes étudiantes qui travaillent sur l’émission qui m’ont proposé d’intégrer l’équipe des experts. J’ai tout de suite été intrigué. Comme je travaille énormément sur la thérapie de couple et les comportements, j’étais curieux de connaître les ambitions des candidats. Je voulais aussi découvrir la façon dont ils parvenaient à s’adapter à des situations de stress. En tant que psychologue du comportement et de la communication, je tente aussi de mettre le doigt sur les raisons qui mènent au conflit dans un couple. Certaines personnes interprètent mal le comportement de leur partenaire. Mon rôle est de mieux comprendre les comportements verbaux et non-verbaux.

J’ai d’abord fait des études de psychologie sociale, à savoir l’étude des comportements et des jugements sociaux. Au début de ma carrière, j’ai aussi travaillé avec le professeur René Zayan sur l’éthologie humaine. J’ai étudié le comportement des primates, principalement six sortes de singes, notamment les gorilles. J’ai essayé de comprendre comment, avec la voix, les gestes et les expressions faciales, ils parvenaient à communiquer. J’ai ensuite travaillé sur le langage afin d’analyser l’impact positif ou négatif que peuvent avoir certains mots.

Alexandre Destro fait désormais partie des experts de l’émission. - RTL-TVi Qu’avez-vous pensé des candidats ? Il y a beaucoup de profils différents. J’ai surtout été étonné de la vraie démarche des candidats qui, pour la plupart, ont déjà fait le tour des applications de rencontres. Avec « Mariés au premier regard », ils acceptent de se faire aider par des experts dans l’espoir d’embellir leur parcours amoureux. Je m’attendais à croiser des gens qui souhaitaient juste faire un peu de télé. Or, ça n’a pas été le cas. En amont, une analyse a d’ailleurs été effectuée afin d’éviter que les gens ne supportant pas l’exposition aux médias se retrouvent dans des situations difficiles. On a essayé de protéger au maximum les personnes les plus fragiles. Aviez-vous des a priori ? J’avais peur qu’il y ait une manipulation du concept pour faire de l’audience. Je ne voulais pas prendre part à une téléréalité. J’ai été rassuré de voir qu’il y avait une vraie volonté de la production et des candidats de s’investir et d’aller jusqu’au bout de l’expérience. J’avais aussi peur de ne pas m’entendre avec les autres experts. Heureusement, je me suis facilement intégré au groupe. Et vous, êtes-vous marié ? Oui, je suis marié depuis presque 10 ans et je suis l’heureux papa de deux petites filles. Quel est le secret d’une relation qui dure ? Émettre des jugements, c’est le premier grand problème dans un couple. On souhaite que l’autre se conforme à l’idée qu’on en a. On va alors lui donner des conseils pour qu’il devienne le mari idéal ou la femme idéale. Dès qu’on a le sentiment d’être jugé, un mur se forme entre les personnes et on sera dans une position de défense. Ce problème va commencer à créer de la frustration, un sentiment de mépris et donc une absence de communication. Il faut travailler sur soi-même afin de pouvoir accepter les défauts de son ou sa partenaire. Et quand on se rencontre au premier regard ? Au premier regard, tout va se jouer sur la perception de l’autre, qui peut être positive ou négative. À cause du stress, on peut parfois se montrer inexpressif, ce qui pourrait créer des doutes chez l’autre. En revanche, s’il y a un coup de foudre, le cerveau va produire de l’ocytocine.