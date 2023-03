«Depuis le temps qu’on l’attend…»: Amandine et Alexandre Pellissard annoncent une grande nouvelle qui va avoir un impact sur leurs activités dans le porno Ce sera l’occasion de faire une petite pause avec les contenus X. TF1

Par X.V.

Révélés au grand public dans l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL », les Pellissard ne passent désormais plus sur TF1, et ils ne risquent pas de faire leur retour depuis la reconversion du couple dans le porno.

Un changement radical de carrière qui avait suscité de très nombreuses réactions, notamment parce qu’Amandine et Alexandre sont parents de huit enfants, et que la limite entre la vie de famille et la vie professionnelle n’était pas très claire…

Le quotidien de la famille va encore être chamboulé puisque la mère vient d’annoncer être enceinte de son neuvième enfant. « Depuis le temps qu’on l’attend, on a essayé, mais ça ne marchait pas. On avait laissé tomber, on avait oublié, on vient tout juste de l’apprendre, il y a une semaine », a expliqué Alexandre, lors d’une interview accordée à la chaîne Twitch LeBeamTV.

« On a appris la nouvelle lundi », poursuit Amandine, qui ne souhaitait pas dévoiler l’information au public aussi tôt. Si elle a déjà arrêté la consommation d’alcool, c’est plus compliqué pour la cigarette : « Laissez-moi le temps. Si j’arrête tout, tout de suite, je deviens une boule de nerfs. »

Quant aux contenus X, ils vont évidemment être stoppés : « On fera une petite pause, je vais prendre un congé maternité quand même », explique Amandine Pellissard.