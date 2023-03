Thibaut Courtois et Mishel Gerzig vont se marier en 2023: les détails de ce «mariage de l’année»

Thibaut Courtois et Mishel Gerzig vont se marier en juin 2°23. Le 4 juin dernier, hibaut Courtois et Mishel Gerzig avaient annoncé leurs fiançailles sur Instagram, quelques jours après le sacre du Real Madrid en Ligue des champions. Le média israélien PPlus a donné plus de détails sur les festivités prévuées pour ce « mariage de l’année. »

Ainsi, l’évènement aura lieu en juin prochain dans le sud de la France. L’évènement s’étalera sur deux jours. Il y aura une « cérémonie d’ouverture » le premier jour et la cérémonie officielle qui combinera les traditions des deux religions (juive et catholique) le second jour.

Toujours d’après le magazine israéelien, les deux tourtereaux ont prévu d’inviter près de 300 personnes. En plus de leurs familles respectives, Thibaut Courtois et Mishel Gerzig vont inviter plusieurs de leurs amis. Eden Hazard, Luka Modric ou encore Karim Benzema du côté de Courtois, et les mannequins Omar Nodelman et Katya Levin du côté de Mishel Gerzig.