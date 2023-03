Des politiques pointés du doigt pour leurs… tenues: «Dolimont a été traité de cancre débraillé, il lui a téléphoné et ils se sont expliqués»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Choqué de voir un ministre à l’interview dans le journal et sans cravate, un citoyen anonyme a fait parvenir au siège du MR la coupure de presse montrant le jeune ministre wallon Adrien Dolimont (MR) en chemise et sans cravate : « Et la cravate, c’est pour quand ? Indigne d’un ministre ! »