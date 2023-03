Mons va vibrer au rythme de l’amour dès ce vendredi grâce au Love International Film Festival

Le Love International Film Festival (LIFF), nouveau nom anglicisé du festival international du film d’amour de Mons, s’ouvrira ce vendredi soir au Théâtre royal de Mons avec la projection de « Quand tu seras grand », film des réalisateurs français Andréa Bescond et Eric Métayer.

L’amour occupera toutes les salles sombres de la cité du Doudou jusqu’au 18 mars et la proclamation du palmarès. L’affiche compte 79 films, dont 62 longs-métrages et premières belges, 17 courts-métrages, 92 séances publiques et une trentaine de séances pour les enfants du secondaire et du primaire. Plusieurs compétitions sont au programme. Dix films s’affronteront dans la compétition internationale pour laquelle le jury sera présidé par la réalisatrice belge Laura Wandel.