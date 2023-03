IPET de Nivelles: rencontre avec le romancier David Foenkinos

Près de 200 élèves de l’IPET, de l’IPES de Tubize et de l’ITP de Court-Saint-Etienne auront l’occasion d’échanger avec l’auteur sur ses expériences et sa démarche d’écriture.

Lauréat du prix Renaudot et du prix Goncourt des Lycéens en 2014 pour son roman Charlotte, David Foenkinos a écrit plus de vingt romans et nouvelles, trois pièces de théâtre, et a co-réalisé avec son frère Stéphane trois longs-métrages et un court-métrage. Son roman La Délicatesse a été adapté au cinéma par Jean-Paul Rouve en 2014 et a dépassé le million d’entrées en France. Il sera présent à l’IPET de Nivelles le 17 mars 2023 de 10h à 12h30 afin d’échanger avec près de 200 élèves de trois écoles provinciales et une dizaine de leurs professeurs.