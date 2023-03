«UnPrisoned»: Kerry Washington dans une série d’humour? On n’est pas captivés!

Dans un premier temps, Paige fait tout pour que sa réadaptation se passe dans les meilleures conditions. Mais quelques heures à peine après ce retour, elle pète un câble en découvrant que son cher paternel a déjà fait des galipettes avec Nadine, la femme qui se targue de l’avoir élevée. « Mais tu n’es pas ma mère », lui lancera-t-elle plus tard. On comprend alors que Paige a fréquenté, petite, des foyers d’accueil. Et il nous fait préciser que Nadine, très blonde, très belle mais aussi très garce, est interprétée par Brenda Strong, révélée par le personnage tristement célèbre de Mary-Alice dans « Desperate Housewives ». Près de dix ans après l’arrêt de cette série, elle est, à 62 ans, absolument sublime sous toutes les coutures, et ne le cache pas au cours de ses ébats avec le papounet de Paige, lequel ne peut pas cacher très longtemps sa véritable nature.

Kerry Washington revient aux affaires à des années-lumière de « Scandal » puisque là voilà star d’une série d’humour, « UnPrisoned », dont les huit (premiers ?) épisodes sont disponibles dès ce 10 mars sur Disney +. L’actrice de 46 ans y incarne Paige Alexander, une thérapeute quelque peu agitée et exubérante, qui élève seule son fils adolescent et annonce un jour une nouvelle « qui change » à tous ceux qui la suivent sur ses réseaux sociaux. En effet, elle s’apprête à accueillir sous son toit son père Edwin, qui vient de passer dix-sept ans derrière les barreaux.

C’est un homme qui n’en fait qu’à sa tête et que les haussements de ton de sa fille sont loin d’intimider. Celle-ci a pour règle nº1 de ne pas lui donner le moindre dollar, donc il se voit contraint de travailler dans un restaurant. Une bonne intention qui ne fait pas long feu. Plus souvent qu’à son tour, Paige ne manque pas, en son « pouvoir » de thérapeute, de le juger et lui faire la morale, alors qu’elle ferait mieux de balayer devant sa porte. Visiblement, elle n’applique pas les conseils qu’elle donne à ceux et celles qui la consultent, puisqu’elle est une dépendante affective « crasse », qui s’escrime à recoller les morceaux avec son petit ami – par ailleurs marié –, alors que lui n’a clairement plus envie d’avoir affaire à cette demi-dingue. Le petit ami en question est un sexy sexagénaire campé par Tim Daly, compagnon à la ville de Tea Leoni, qu’il a rencontré il y a presque dix ans en lui donnant la réplique dans « Madame Secretary ».

Dès ses premières minutes, on a trouvé cette série assez vide et boiteuse, une impression qui s’est poursuivie jusqu’à, justement, ce comportement infantile de Paige avec son amant. Mais ça ne rachète pas cette histoire qui semble errer sans but et n’a rien d’original, à part peut-être le fait qu’elle a comme personnages centraux des gens de couleur. Mais là encore, rien d’inédit ! De surcroît, même si on veut vraiment l’aimer, on a encore du mal avec Kerry Washington qui, comme d’hab, force ses expressions et gonfle son jeu, ce qui, cela étant, se justifie plutôt avec le personnage de Paige, qui essaie constamment de faire bonne figure et donner la meilleure image d’elle-même et sa vie. Mais sa réalité est tout autre.

« UnPrisoned » est une création de Tracy McMillan, qui a écrit la relation de Paige et Edwin sur base de ce qu’elle a connu avec son propre père. « Mais lui, n’a jamais vécu sous mon toit », précise-t-elle. Elle explique par ailleurs qu’elle a raconté cette histoire pour tenter de faire changer les mentalités quant aux gens qui ont fait de la prison. « Ce n’est pas parce qu’il a été incarcéré qu’Edwin n’est pas une bonne personne avec un bon cœur. Idem pour les membres de sa famille et ses amis, ses proches… »

Nous avons également recueilli les propos de Kerry Washington qui, en septembre dernier, s’est rappelée à notre bon souvenir par le biais d’une autre série, également disponible sur Disney +, « Reasonable Doubt », dont elle est productrice exécutive et a réalisé le premier épisode. Son personnage central est Jax Stewart, une avocate de la défense « à succès » à Los Angeles, rôle qu’elle aurait pu – elle le reconnaît -endosser elle-même. « J’adore Jax, mais elle ressemble trop à des femmes que j’ai déjà jouées, et elle a beaucoup de choses à explorer », a-t-elle admis. « C’est pour ça que j’ai voulu qu’elle soit incarnée par quelqu’un d’autre (Emayatzy Corinealdi, en l’occurrence, NdR). Si je l’avais interprétée, je n’aurais pas eu l’occasion, et la chance, de faire ‘UnPrisoned’, registre si nouveau et différent pour moi. »

« L’idée n’est pas de faire fuir le spectateur »

Elle poursuit : « Je rejoins aussi Tracy par rapport à la complexité de notre système pénitentiaire, que fait plus qu’effleurer la série. Énormément de gens sont impliqués dans ce système, donc il est important qu’on se penche dessus et qu’on sache de quelle manière il impacte des vies et des familles. La série fait un gros plan sur ces institutions racistes, et rien que pour ça, j’ai tenu à faire partie de ses protagonistes. Mais l’idée n’est pas de faire fuir le spectateur, donc tout ça est traité avec humour et bienveillance. D’ailleurs, il n’y a qu’avec l’amour de leurs proches que les détenus peuvent survivre dans ces systèmes. Je ne dis pas qu’il faut les faire exploser, mais face à elles, c’est comme si les membres d’une même famille devaient s’aimer avec encore plus d’audace et de beauté.

Kerry jure d’autre part qu’elle a voulu être de « UnPrisoned » parce que sa showrunneuse (scénariste en chef et superviseuse) n’est autre que Yvette Lee Bowser, qu’on trouve derrière une foule de séries, la plus récente étant « Black-ish ». Cette dernière nous a dit que l’amour est en effet au centre de son nouveau « bébé », mais sous toutes ses formes. « On montre qu’il nous faut trouver de l’amour au sein de notre famille, mais aussi, et d’abord, l’amour de soi, parce que tout ça rend libre. » Paige peine encore avec ça, ce qui la rend très exigeante avec elle-même et intraitable avec les autres, à commencer par son père, à qui elle demande pardon, à un moment, de le juger tant… « La série ose aussi montrer qu’aussi thérapeute soit elle, Paige doit commencer par se traiter elle-même », dit Kerry. « Ceux qui ont tendance à vouloir aider les autres ont souvent besoin d’une thérapie eux-mêmes. Quelle sorte de thérapie ? C’est une des questions posées par la série. De par ce qu’elle a vécu, Paige a beaucoup à donner aux gens, elle leur donne des conseils dans des vidéos qu’elle poste sur les réseaux sociaux, mais elle a encore beaucoup à apprendre elle-même. Elle doit encore être disposée à échanger de l’amour avec non pas ses followers, mais ceux qui sont les plus proches d’elle. »

Elle ajoute : « Tracy et Yvette réussissent non seulement l’exploration en profondeur de la relation de ce père et sa fille, mais passent au-dessus du fossé des générations et montrent également un lien puissant entre un grand-père et son petit-fils », commente encore la comédienne. « Je ne veux pas en révéler trop, mais d’autres liens sont aussi rétablis, assainis. Comme une pierre peut faire des ricochets dans l’eau, ce que vit Edwin a des répercussions sur d’autres qui ne sont pas de la même génération ni de la même communauté que lui. » Edwin dont Yvette parle comme un « Ted Lasso black ».

Tout ceci devrait vous donner un aperçu suffisant de ce qui vous attend si vous « attaquez » cette nouveauté, disponible depuis ce 10 mars, donc, sur Disney +.