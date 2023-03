Tirreno-Adriatico: la 5e étape-reine légèrement raccourcie à cause du vent à l’arrivée

Les organisateurs de la course cycliste italienne Tirreno-Adriatico (2.WT) ont décidé de raccourcir légèrement la 5e étape de leur 58e édition, dite étape reine. Elle doit mener les coureurs de Morro d’Oro à la station de ski de Sassotetto-Fonte Lardina. Cette décision a été prise parce qu’il y avait trop de vent à l’arrivée initiale située en altitude. La nouvelle distance à parcourir est de 165.6 km. Les coureurs franchiront désormais la ligne d’arrivée près de 2.5 kilomètres plus tôt qu’initialement prévue. L’ascension finale de 10.8 kilomètres ne devrait plus en faire que 8.4.

« En raison du vent fort au sommet, l’organisateur RCS Sport a décidé d’avancer la ligne d’arrivée afin d’assurer une sécurité maximale aux participants », a indiqué l’organisation.