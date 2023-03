«Top Chef»: les étoilés dans la tourmente

Le palmarès 2023 a déclassé cinq célèbres cuisiniers, parmi lesquels Michel Sarran, chef de brigade de « Top chef » de 2015 à 2021. Son restaurant de Toulouse perd sa deuxième étoile : un choc pour lui et ses équipes. « Je n’ai aucune explication », réagit Michel Sarran sur le site Actu Toulouse. « Si j’en veux, il faut que j’appelle les inspecteurs. Avant, on était reçu chez Michelin, maintenant tout se fait par téléphone. Il y a un côté humain qui a disparu : pourtant, dans nos maisons, c’est ce qui compte le plus (…) Michelin a pris une décision, c’est un fait. Ce que je constate, c’est que le restaurant est plein deux mois à l’avance et quand je fais mon tour de salle, j’ai des retours des clients qui sont ravis. J’ai donc un peu de mal à comprendre. »

Ce soir, dans « Top chef », les candidats en lice seront confrontés à une épreuve autour de l’illusion culinaire. Ils réaliseront un plat trompe-l’œil (sucré ou salé) parfaitement réaliste qui sera présenté au jury parmi d’autres vrais objets du même type au moment de la dégustation. C’est la pâtissière Nina Métayer qui a eu cette (diabolique) idée susceptible d’en dérouter plus d’un… Ensuite, le chef Sébastien Tantot exigera des concurrents qu’ils préparent un plat complètement transparent à partir des ingrédients de leur choix. Le point commun entre ces deux chefs invités ? Les étoiles ! Si Sébastien Tantot œuvre au restaurant étoilé A la bonne idée, en Picardie, Nina Métayer a appris son métier aux côtés de Yannick Alléno et Jean-François Piège, des cuisiniers multi-récompensés par le Guide Michelin. Oui, mais…

Le patron du Guide Michelin, Gwendal Poullennec, a justifié ce choix : « Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l’année », a-t-il expliqué à l’AFP. « L’étoile se mérite et ne dépend pas de l’aura médiatique d’un chef. »

Romain Rossignol, conseiller de chefs et de producteurs français, partage une autre analyse sur les réseaux sociaux : « On fait payer à Guy Savoy d’être premier dans d’autres classements et donc de se prêter au jeu de guides concurrents (…) La course aux sponsors de chaque classement est la réelle priorité et ceux qui ne jouent pas le jeu sont déclassés. » La guerre (des étoiles) est déclarée !