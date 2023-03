L’Union européenne est parvenu à un pré-accord pour économiser 11,7% d’énergie d’ici 2030

Cet accord provisoire, intervenu vendredi matin après 16 heures de négociations, fixe un objectif d’efficacité énergétique plus élevé que la proposition initiale de la Commission dans son paquet «Fit for 55», selon cette dernière.

Cela signifie une réduction plus élevée de la consommation des utilisateurs finaux de 763 millions de tonnes d’équivalents pétrole. Pour ce qui est de l’objectif relatif à la consommation primaire (qui inclut aussi ce qui est utilisé pour la production et la fourniture d’énergie), il est indicatif, à 993 millions de tonnes, selon le Conseil.

«Cet accord est bon pour le climat et mauvais pour Poutine», résume l’eurodéputé Niels Fuglsang (S&D), rapporteur sur ce dossier.

Pour parvenir à l’objectif collectif contraignant, les contributions et trajectoires nationales seront en revanche indicatives. Il s’agissait d’autoriser «la flexibilité nécessaire» aux États membres, qui ont tous leur propre situation nationale, par exemple pour la production d’hydrogène, selon l’eurodéputée Pernille Weiss (PPE).

Dans le cadre de ce pré-accord, qui doit encore être approuvé par le Parlement européen et par les Vingt-sept, l’obligation annuelle d’économies d’énergie est presque doublée: les pays de l’UE devront réaliser chaque année de nouvelles économies représentant en moyenne 1,49% de la consommation finale d’énergie entre 2024 et 2030, contre 0,8% actuellement, selon la Commission.

Ils devront progressivement atteindre 1,9% d’ici à la fin de 2030. Il s’agit donc de favoriser les économies d’énergie dans les secteurs tels que les bâtiments, l’industrie et les transports, note l’exécutif.

«L’efficacité énergétique est essentielle pour parvenir à la décarbonation complète de l’économie de l’UE et à l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes», souligne la commissaire à l’Énergie, Kadri Simson.

«Un cadre européen plus solide en matière d’efficacité énergétique nous aidera à maintenir le cap pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques pour 2030. Il peut également être un moteur important de la compétitivité et renforcer la sécurité d’approvisionnement», ajoute la commissaire estonienne.

L’exécutif juge que de nouvelles dispositions, relatives à la responsabilisation des consommateurs et à la pauvreté énergétique, «garantiront que notre transition vers une énergie propre soit accessible à tous, y compris aux plus vulnérables.»