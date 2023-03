Scène désolante dans un avion, la situation dégénère entre deux passagers: «On ne joue pas avec la famille» (vidéo)

Les images ont été prises lundi sur un vol américain de la compagnie Southwest reliant Dallas à Phoenix. À bord, un homme présent avec sa femme et ses enfants accuse un autre homme d’avoir eu un comportement agressif, ce dernier aurait bousculé son épouse !

La bagarre éclate, et les coups de poing fusent. D’autres passagers tentent de maîtriser la situation. Sur les images, on peut entendre certains passagers crier « Ne le frappez plus » et « lâchez-le », comme le relate le Mirror.