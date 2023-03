«Meurtres au paradis»: et voici (déjà) la saison 12 sur France 2

Qui aurait pu prédire lors de son lancement en 2011 que la série franco-britannique « Meurtres au paradis » serait toujours là douze ans plus tard ? Et pourtant, le succès ne s’est jamais démenti, tant en Grande-Bretagne que sur France 2, avec une moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs outre-Quiévrain. On remet donc le cap dès ce soir sur l’île fictive de Sainte-Marie, dans les Caraïbes.

L’une des clés de la réussite du feuilleton, c’est le renouvellement fréquent de l’équipe chargée des enquêtes, ce qui évite le risque de lassitude. Pour cette saison 12, c’est l’inspecteur Neville Parker, présent depuis la saison 9, que l’on retrouve à nouveau aux commandes pour résoudre des affaires criminelles sur fond de paysages paradisiaques et de couchers de soleil, ce qui change, avouons-le, de la grisaille londonienne ou parisienne.