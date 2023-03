Taxe sur les logements inoccupés à la Ville de Bruxelles: 6 millions d’euros dans les caisses!

Ces 324 cas de logements inoccupés ont donc entraîné un total de plus de 6 millions d’euros de taxes pour les caisses de la Ville, 6.077.251,38 euros pour être précis. « Nous savons aussi que de plus en plus de plaintes sont déposées au sujet de bâtiments inachevés ou inhabitables, ou de sites abandonnés. Cela prouve que nous faisons face à un problème sous-jacent plus profond », explique Bianca Debaets. Bianca Debaets - D.L.L.

Sur tous ces logements, il y a un point commun pour 208 d’entre eux : ils sont situés au niveau du Pentagone, et représentent ainsi plus de 4,15 millions d’euros. « Ce sont des chiffres alarmants », estime la conseillère communale CD&V. « Dans les zones de Haren et Neder-over-Heembeek, il y a respectivement 8 et 10 cas, mais au Pentagone, le chiffre est spectaculairement plus élevé. De son côté, Laeken se trouve en deuxième position avec 41 biens vacants taxés, soit cinq fois moins que le total du centre. Cette augmentation est probablement due en partie au fait que le nombre de plaintes et d’inspections augmente également, ce qui est en soi une évolution positive. Le marché bruxellois du logement est toujours sous forte pression, nous devons donc utiliser tous les outils possibles pour lutter fermement contre la vacance et la négligence immobilière. »

Pour le même exercice d’imposition, un total de 1.055 emplacements ont été inspectés dans le cadre des taxes sur des immeubles et terrains abandonnés, négligés, inoccupés ou inachevés. En outre, 413 emplacements ont été effectivement taxés, pour un montant total de 7.482.535,62 euros. De plus, l’Inspection Régionale du Logement a également ouvert 125 dossiers de plaintes concernant des immeubles inhabitables sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Logements sociaux inoccupés