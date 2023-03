Panique pour Françoise convoquée par Europol: «Cette convocation a le don d’inquiéter…»

Ce vendredi matin, Françoise a consulté comme à son habitude sa boîte mails. Un message a particulièrement retenu l’attention de cette lectrice liégeoise qui nous a contactés via notre bouton alertez-nous. À sa grande surprise, celle-ci a découvert qu’elle était « convoquée par Europol ». Elle insiste sur un point : le mail était écrit « sans fautes ». Et en néerlandais et en français s’il vous plaît !

« Cette convocation a le don d’inquiéter car elle excessivement bien rédigée », nous explique-t-elle. Heureusement, Françoise a eu le bon réflexe d’appeler la police pour obtenir plus d’information. La meilleure des idées puisque, aussi bien rédigé soit-il, ce mail était évidemment une tentative d’hameçonnage. Une personne plus vulnérable aurait pu se laisser berner et malheureusement perdre beaucoup d’argent dans l’histoire.