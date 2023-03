Mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie: le prix des œufs a explosé, 30% plus cher au sein de la zone euro

L’année dernière s’était déjà clôturée avec un montant record pour un œuf. L’année dernière, le mois de janvier avait connu une hausse des prix d’environ 7 % et, en janvier 2021, les œufs n’avaient augmenté que d’1 % comparativement au premier mois de 2020.

Parmi les pays européens, c’est la République tchèque qui a connu la plus forte hausse de prix (+85 %) en janvier de cette année. La Hongrie et la Slovaquie ont suivi avec des augmentations de prix de l’ordre de 80 %. La Belgique avoisinait les +45 %. L’Allemagne et le Luxembourg ont, eux, connu les augmentations de prix les plus faibles (+18 %).